Власти США потребовали ареста четырех идущих в Венесуэлу танкеров с иранским топливом

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Федеральные прокуроры США подали иск об аресте четырех танкеров, перевозящих топливо из Ирана в Венесуэлу, пишет The Wall Street Journal.

Федеральный прокурор округа Колумбия Зия Фаруки в тексте искового заявления утверждает, что бизнесмен Махмуд Маданипур, связанный с иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР), который в США внесен в список террористических организаций, организовал поставки через сеть фиктивных компаний с целью обойти американские санкции.

Иранский бизнесмен использовал фирмы, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), фальсифицировал данные о происхождении топлива и организовывал опасные операции перегрузки с судна на судно в открытом море, свидетельствуют данные следствия. Американские следователи также утверждают, что Маданипур пытался организовать поставки в Китай и Малайзию.

Газета отмечает, что власти США пытаются не только препятствовать получению топлива Венесуэлой, но и лишить Тегеран доходов от его продажи и предупредить будущие поставки.

По словам прокурора округа Колумбия, доходы от продажи топлива через агентов "поддерживают широкий ряд противоправных действий КСИР, включая распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, поддержку терроризма и нарушение прав человека внутри страны и за рубежом".

Власти США заявляют, что в недавних поставках иранского топлива в Венесуэлу участвуют девять танкеров. В конце июня США ввели санкции против капитанов пяти нефтяных танкеров, которые Иран направил в Венесуэлу, испытывающую острую нехватку топлива из-за введенных против нее американских санкций. Иран также находится под нефтяными санкциями США.

Однако организаторы поставок нашли способ обойти давление Вашингтона, пишет WSJ со ссылкой на переписку, цитируемую в исковом заявлении. В частности, они предложили выкупить одно из судов у владельца, который хотел отказаться от поставок.

Помимо этого, американские прокуроры утверждают, что Ирану удается поддерживать финансовые связи с другими странами, несмотря на санкции США. По их данным, Маданипур сообщил представителю покупателей из Китая о возможности получения платежа за иранскую нефть в Омане, ОЭА, Турции, Италии и Германии.