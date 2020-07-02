Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 694 060+218 222

Власти США потребовали ареста четырех идущих в Венесуэлу танкеров с иранским топливом

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Федеральные прокуроры США подали иск об аресте четырех танкеров, перевозящих топливо из Ирана в Венесуэлу, пишет The Wall Street Journal.

Федеральный прокурор округа Колумбия Зия Фаруки в тексте искового заявления утверждает, что бизнесмен Махмуд Маданипур, связанный с иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР), который в США внесен в список террористических организаций, организовал поставки через сеть фиктивных компаний с целью обойти американские санкции.

Иранский бизнесмен использовал фирмы, зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), фальсифицировал данные о происхождении топлива и организовывал опасные операции перегрузки с судна на судно в открытом море, свидетельствуют данные следствия. Американские следователи также утверждают, что Маданипур пытался организовать поставки в Китай и Малайзию.

Газета отмечает, что власти США пытаются не только препятствовать получению топлива Венесуэлой, но и лишить Тегеран доходов от его продажи и предупредить будущие поставки.

По словам прокурора округа Колумбия, доходы от продажи топлива через агентов "поддерживают широкий ряд противоправных действий КСИР, включая распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, поддержку терроризма и нарушение прав человека внутри страны и за рубежом".

Власти США заявляют, что в недавних поставках иранского топлива в Венесуэлу участвуют девять танкеров. В конце июня США ввели санкции против капитанов пяти нефтяных танкеров, которые Иран направил в Венесуэлу, испытывающую острую нехватку топлива из-за введенных против нее американских санкций. Иран также находится под нефтяными санкциями США.

Однако организаторы поставок нашли способ обойти давление Вашингтона, пишет WSJ со ссылкой на переписку, цитируемую в исковом заявлении. В частности, они предложили выкупить одно из судов у владельца, который хотел отказаться от поставок.

Помимо этого, американские прокуроры утверждают, что Ирану удается поддерживать финансовые связи с другими странами, несмотря на санкции США. По их данным, Маданипур сообщил представителю покупателей из Китая о возможности получения платежа за иранскую нефть в Омане, ОЭА, Турции, Италии и Германии.

США Венесуэла Иран

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Казахстане с 5 июля введут новый карантин по коронавирусу

В Казахстане с 5 июля введут новый карантин по коронавирусу

NYT назвала посредника при предполагаемых контактах талибов с РФ

NYT назвала посредника при предполагаемых контактах талибов с РФ

Большинство проголосовавших в Нью-Йорке россиян высказались против поправок

Пелоси призвала к немедленному введению санкций против России

Что произошло за день: среда, 1 июля

Путин назвал целью санкций в отношении Сирии "экономическое удушение" страны

Меркель заявила о необходимости завершения "Северного потока 2" вопреки санкциям США

Меркель заявила о необходимости завершения "Северного потока 2" вопреки санкциям США

Власти Китая посчитали неубедительным исследование об угрозе нового типа свиного гриппа

Власти Китая посчитали неубедительным исследование об угрозе нового типа свиного гриппа

СМИ узнали о переброске силами Хафтара баллистических ракет в Сирт

В Белоруссии заявили об идее Москвы передать полномочия Минска на наднациональный уровень

В Белоруссии заявили об идее Москвы передать полномочия Минска на наднациональный уровень
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');