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США начали искать способы пресечь поставки иранских нефтепродуктов в Венесуэлу

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает новые ограничительные меры и другие шаги, нацеленные на то, чтобы пресечь поставки нефтепродуктов из Ирана в Венесуэлу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации.

Агентство сообщает, что сейчас в Венесуэлу направляются пять иранских танкеров. Согласно оценкам экспертов, они перевозят топливо на сумму около $45 млн. По данным источников Bloomberg, администрация Трампа обсуждает, насколько агрессивной должна быть ее реакция на такие поставки.

Некоторые официальные лица в Вашингтоне призывают к сдержанности и утверждают, что США должны вмешиваться только в том случае, если иранские поставки в Венесуэлу примут постоянный характер. Сторонники этой позиции опасаются эскалации напряженности, указывая на то, что Вашингтону и Тегерану едва удалось избежать военного конфликта после удара США, в результате которого в январе был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

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"Официальные лица США рассматривают меры, которые не позволят Ирану повторить поставки в Каракас, в том числе санкции против экипажей танкеров, что может серьезно ограничить возможности трудоустройства и комплектации на будущих танкерах, идущих в Венесуэлу", - пишет агентство.

Ранее в этом году ВМС США разместили флотилию эсминцев в Карибском бассейне, чтобы пресекать контрабанду наркотиков. Агентство отмечает, что военнослужащие на этих кораблях теоретически могут инспектировать иранские танкеры.

Иран заявил, что намерен предпринять меры в случае блокировки Штатами его кораблей. На этой неделе заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи вызвал швейцарского посла в Тегеране, который представляет интересы США в Иране, и заявил, что вмешательство в процесс поставки нефти будет встречено Ираном с "немедленным и твердым ответом".

США Иран Венесуэла

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