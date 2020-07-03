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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:06Заразились
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В Израиле число больных COVID-19 после новой вспышки превысило 10 тысяч

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Израиле за сутки выявили еще свыше 1,1 тысячи зараженных коронавирусом, и теперь в стране зарегистрировано свыше 10 тысяч случаев заражения, сообщает The Times of Israel.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что в стране вновь началась крупная вспышка заражений COVID-19. В последний раз в Израиле было 10 тысяч активных случаев в середине апреля.

Накануне Нетаньяху объявил, что страна восстановит ряд ограничений, которые ранее были сняты. Он предложил вновь ограничить число до 20 человек число присутствующих на молитвах в синагогах, церквях и мечетях, а также - на любых других собраниях в помещениях. Культурные мероприятия, бары, рестораны и клубы предложено ограничить 50 присутствующими в помещении единовременно.

Премьер-министр Израиля, которому самому 70 лет, призвал молодежь не навещать в ближайшее время своих пожилых родственников или хотя бы не обнимать их. Он заявил, что понимает раздражает израильтян по поводу ношения масок в летнюю жару, но считает это необходимостью в сложившейся ситуации.

При этом в минздраве страны отметили, что с нынешними условиями необходимо вновь отправить страну на карантин, но израильское руководство сконцентрировано на экономической ситуации после первой вспышки коронавируса и отвергает эту идею. Накануне Нетаньяху заверил, что правительство не собирается возвращать Израиль в герметичный карантин.

По сравнению с другими странами мира в Израиле в первую волну пандемии было не так много зараженных. Этому поспособствовали быстро введенные меры безопасности. В конце мая их сняли, поскольку заражаемость стабильно пошла на спад.

По данным портала Worldometers, за все время пандемии COVID-19 с учетом новых случаев в стране выявлено немногим более 28 тысяч инфицированных, более 17 тысяч заболевших выздоровели, 326 скончались.

Израиль Коронавирус

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