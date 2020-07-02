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Израиль планирует вернуть ряд ограничений после новой вспышки коронавируса

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в четверг, что страна планирует возвращение к ряду ограничений из-за того, что в последние дни фиксируется рост заражаемости коронавирусом, пишет The Jerusalem Post.

"С нынешними темпами мы можем достичь десятка тысяч заражений. Мы не можем такого допустить", - сказал Нетаньяху.

Голосование о возвращении в силу ряда ограничений состоится в комитете Кнессета по коронавирусу в воскресенье, 5 июля. Нетаньяху предложил вновь ограничить число до 20 человек число присутствующих на молитвах в синагогах, церквях и мечетях, а также - на любых других собраниях в помещениях. Культурные мероприятия, бары, рестораны и клубы предложено ограничить 50 присутствующими в помещении единовременно.

По данным газеты The Times of Israel, Нетаньяху в ходе выступления заявил, что борьба с новой вспышкой заражений не будет краткосрочной. Он отметил, что с начала недели на 50% выросло число случаев, когда человек переносит коронавирус в тяжелом состоянии.

При этом он заверил граждан, что правительство не привержено идее возвращения к жесткому "герметичному" карантину, как это было весной.

Министр здравоохранения Израиля Йоэль Эдельштейн в свою очередь призвал израильтян носить маски, строго соблюдать правила гигиены и не пренебрегать правилами социального дистанцирования. Он отметил, что соблюдение этих мер позволит правительству не останавливать экономику.

В настоящий момент в Израиле заражены коронавирусом свыше 8,6 тыс. человек, 270 человек в больницах. Свыше 50 переносят болезнь в тяжелой форме, из них половина подключены к аппаратам вентиляции легких.

Хроника 09 января – 02 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Израиль Биньямин Нетаньяху Коронавирус Йоэль Эдельштейн

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