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Число жертв после перестрелки в Рио-де-Жанейро выросло до 25 человек

Число жертв после перестрелки в Рио-де-Жанейро выросло до 25 человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере 25 человек, включая полицейского, были убиты в перестрелке в Рио-де-Жанейро, сообщает Associated Press.

Полицейская операция против банды наркоторговцев привела к перестрелке и взрывам. Обслуживание линии метро было временно приостановлено "из-за интенсивной стрельбы".

Жакарезиньо, один из самых густонаселенных муниципалитетов города, насчитывающих около 40 000 жителей, находится во власти Командо Вермельо ("Красная команда"), одной из ведущих преступных группировок Бразилии. Операция в четверг проходила в рамках расследования вербовки подростков для совершения преступлений, говорится в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибло 23 человека. Ранения получили два пассажира поезда метро, который проезжал по району проведения спецоперации.

Бразилия Рио-де-Жанейро

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