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Лукашенко появился на белорусском ТВ босиком после встречи с Путиным

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Телеканал "Беларусь 1" подготовил фильм "Президентский Пул. Фильм о журналистах, которые работают с Лукашенко", в котором показано, как президент Белоруссии пришел на встречу с журналистом и давал интервью босиком.

"Уважая труд уборщиц, я босиком хожу!" - сказал Лукашенко перед интервью, босиком подходя и здороваясь с журналистом Агентства теленовостей.

Тележурналист Андрей Кривошеев, который интервьюировал президента, рассказал: "Любопытная деталь, которая осталась за кадром - Лукашенко сказал, что он здесь дома и уважает труд уборщиц".

По его словам, интервью состоялось в резиденции белорусского президента в Сочи после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. О какой именно встрече идет речь, в фильме не уточняется.

"До переговоров было много информационного шума. Переговоры прошли продолжительно, но никаких ярких заявлений не прозвучало", - отметил журналист. По его словам, он попросил пресс-службу президента об интервью по итогам встречи и был приятно удивлен, что на следующий день интервью состоялось.

Журналист рассказал, что тоже был босиком во время интервью. "И действительно, и журналист и президент провели все интервью босиком", - говорится в сюжете. "Со мной первый раз такое в жизни, когда и я, и президент будем босиком во время интервью", - вспоминал Кривошеев.

Александр Лукашенко Белоруссия Андрей Кривошеев Владимир Путин

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