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Лукашенко поздравил минчан с победой над распространением COVID-19

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске ликвидирована проблема распространения коронавируса COVID-19, и поздравил минчан в связи с этим.

"Я с Натальей Ивановной (председатель Совета Республики Наталья Кочанова - ИФ) только что переговорил, как ситуация (с распространением коронавируса в Минске - ИФ) складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились", - заявил Лукашенко на встрече с активом Минска. Его слова приводит госагентство БелТА.

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По мнению президента, "система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы".

При этом Лукашенко отметил, что "Минск в эпидпериод был самым проблемным, потому что население 2 млн, перемещение огромное - учитывая, что мы границы не закрывали, население в квартиры не загоняли".

Президент считает, что "самым главным было не допустить паники". "Мы это с вами преодолели. И дай бог, чтобы дальше потихоньку. Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии. Это для нас очень важно", - добавил он.

По данным Минздрава, в Белоруссии по состоянию на 6 июля зарегистрированы 63 804 человека с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции в стране скончались 429 человек.

Белоруссия Александр Лукашенко коронавирус Минск

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