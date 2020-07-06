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Объявлен состав нового правительства Франции

Объявлен состав нового правительства Франции
Генеральный секретарь канцелярии президента Франции Алексис Колер
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь канцелярии президента Франции Алексис Колер в понедельник вечером объявил новый состав правительства.

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Глава МИД Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли сохранили свои посты в составе обновленного кабинета во главе с ранее назначенным премьер-министром Жаном Кастексом.

Остается в правительстве также министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Пост главы министерства внутренних дел достался Жеральду Дарманэну, который сменил Кристофа Кастанера.

Франция

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