Объявлен состав нового правительства Франции
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь канцелярии президента Франции Алексис Колер в понедельник вечером объявил новый состав правительства.
В миреВо Франции будут расследовать деятельность экс-премьера во время пандемии COVID-19Читать подробнее
Глава МИД Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли сохранили свои посты в составе обновленного кабинета во главе с ранее назначенным премьер-министром Жаном Кастексом.
Остается в правительстве также министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.
Пост главы министерства внутренних дел достался Жеральду Дарманэну, который сменил Кристофа Кастанера.