Претендент на пост президента Белоруссии Цепкало пожаловался на лжесвидетельства в прокуратуру

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало заявил, что возмущен обвинениями в свой адрес со стороны одного из бывших партнеров по бизнесу, и обратился за помощью в прокуратуру.

"Мы направили документы в прокуратуру. Там информация по всем лжесвидетельствам, которые он (бизнесмен - ИФ) выносит на публику. Это гадкие, мерзкие инсинуации", - заявил он во вторник во время видеоконференции с избирателями.

Экс-глава ПВТ полагает, что пострадавшим от недобросовестного бизнесмена мог быть не только он, но и другие белорусские бизнесмены и компании.

"Насколько я знаю, он очень многих людей обманул, у него только по двум компаниям существует около 200 различных судебных исков", - отметил он.

Цепкало призвал всех пострадавших также обратиться за помощью в прокуратуру, либо в штаб самого Цепкало, чтобы объединить все свидетельства.

В июне текущего года МВД Белоруссии начало доследственную проверку об имевших место фактах противоправной деятельности Цепкало. По информации Генпрокуратуры, соответствующее заявление подано от гражданина Белоруссии турецкого происхождения.

По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, речь идет о Седате Игдеджи, компании которого участвовали в застройке территории Парка высоких технологий в период, когда его администрацию возглавлял Цепкало.