На Украине впервые число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых заболевших

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На Украине за сутки по состоянию на утро среды выявлено 807 новых случаев заболевания COVID-19, 926 человек из числа ранее заболевших выздоровели, а 23 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 7 июля, сообщалось о 564 новых случаях заболевания коронавирусом, 6 июля - о 543, 5 июля было 823 новых заболевших, 4 июля - 914 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

При этом количество активных случаев болезни вновь стало ниже отметки в 26 тысяч: сейчас на Украине COVID-19 болеют 25 989 человек, что на 142 меньше, чем днем ранее.