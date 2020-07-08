Украина решила разорвать сотрудничество с РФ в борьбе с терроризмом
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины намерен прекратить действие меморандума между правительствами Украины и РФ о сотрудничестве государств в борьбе с терроризмом.
Об этом свидетельствует повестка дня заседания украинского правительства на 8 июля. Этот документ был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.
Отмечается, что принятие данного решения позволит создать "дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ".