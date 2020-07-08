Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:06Заразились
на 08.07В России 700 792+6 562В мире 11 829 602+209 506

Украина решила разорвать сотрудничество с РФ в борьбе с терроризмом

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины намерен прекратить действие меморандума между правительствами Украины и РФ о сотрудничестве государств в борьбе с терроризмом.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания украинского правительства на 8 июля. Этот документ был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.

Отмечается, что принятие данного решения позволит создать "дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ".

Украина

Новости
Пандемия коронавируса

На Украине впервые число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых заболевших

Пандемия коронавируса

Протестовавшие против карантинных мер попытались взять штурмом парламент Сербии

Протестовавшие против карантинных мер попытались взять штурмом парламент Сербии
Пандемия коронавируса

Число жертв COVID-19 в мире превысило 543 тысячи, заболели 11,8 млн человек

Что случилось этой ночью: среда, 8 июля

В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения

В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения

Вице-президент США подтвердил намерение администрации запретить TikTok

Вице-президент США подтвердил намерение администрации запретить TikTok

В Абхазии отвергли предложение партии Прилепина по поводу присоединения к России

Что произошло за день: вторник, 7 июля

Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ заявил, что распространение коронавируса в мире ускоряется

Глава ВОЗ заявил, что распространение коронавируса в мире ускоряется
Пандемия коронавируса

Вирусолог сообщил, что 17 вакцин от COVID-19 в мире уже начали испытывать на людях

Вирусолог сообщил, что 17 вакцин от COVID-19 в мире уже начали испытывать на людях
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');