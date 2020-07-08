Украина разорвала соглашение с РФ по борьбе с терроризмом

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины прекратил действие меморандума между правительствами Украины и РФ о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

Соответствующее решение было принято на заседании украинского правительства в среду.

Этот документ был подписан 12 июля 2012 года в Ялте.

Отмечается, что реализация принятого решения позволит создать "дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии РФ".

С 1 апреля 2019 года по инициативе Украины также прекратил действовать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Отмечалось, что, осуществив вооруженную агрессию против Украины, РФ нарушила Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Этот договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Он закреплял принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.