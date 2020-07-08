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Токаев сообщил о первых признаках стабилизации ситуации с COVID-19 в Казахстане

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Казахстане появились первые признаки стабилизации ситуации с распространением и заболеваемостью коронавирусной инфекцией, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Госкомиссией принято решение о введении двухнедельного карантина по всей стране. Это правильное решение. В данный момент появились первые признаки стабилизации ситуации. Но расслабляться, конечно, рано. Предстоящие недели станут решающими в нашей борьбе с пандемией", - сказал Токаев в своем обращении, показанном в среду в эфире республиканских телеканалов.

Президента Казахстана также отметил, что ситуация с распространением коронавируса в стране остается сложной. "С самого начала пандемии мы сразу приняли решительные и жесткие меры, чтобы ограничить распространение коронавируса в нашей стране, это позволило нам спасти многие жизни. Но, к сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов, мы имеем дело со второй волной коронавируса вкупе с резким заболеванием пневмонией", - сказал Токаев.

Кроме того, казахстанский президент объявил 13 июля днем национального траура по умершим от COVID-19. "Я тяжело воспринимаю смерть каждого нашего гражданина. Этот вирус забирает наших близких. Сегодня я приношу свои соболезнования тем, кто сегодня находится в трауре", - заявил Токаев.

В Казахстане по состоянию на среду зарегистрировано 51 059 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16 928 человек, скончались 264.

В республике с 16 марта по 11 мая действовал режим чрезвычайного положения, введенный в связи с угрозой распространения COVID-19.

2 июля госкомиссия Казахстана под председательством премьер-министра Аскара Мамина приняла решение ввести в стране с 5 июля сроком на 14 дней ряд ограничительных мер в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Хроника 09 января – 08 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Казахстан Касым-Жомарт Токаев Коронавирус

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