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В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"В целом у нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий. Потому то люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Говоря о заболеваемости коронавирусом, Мурашко отметил, что "мы все-таки имеем сегодня уровень заболеваемости, хоть и управляемый, но он есть". При этом он сообщил, что в общем в стране сегодня на больничных койках находится 112 тысяч человек.

Также Мурашко сообщил, что говорить о полном отсутствии реакции иммунной системы человека на коронавирус нельзя, но у тех, кто переболел COVID-19 в тяжелой форме, иммунитет сформировался более стойкий.

При этом, все, кто перенес коронавирус, нуждаются в реабилитации. Мурашко подчеркнул, что наиболее уязвимыми органами и системами стали легкие и сердце, в частности, у переболевших людей встречаются миокардиты.

Хроника 09 января – 08 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ Михаил Мурашко коронавирус

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