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В Великобритании будут дронами доставлять тесты на COVID-19 в отдаленные районы Шотландии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Британские власти будут применять беспилотники для доставки тестов на коронавирус COVID-19 в отдаленные районы Шотландии, в том числе на острова, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Космического агентства Великобритании.

Доставкой тестов и других медицинских изделий займется компания по доставке грузов с помощью дронов Skyports Ltd. вместе с британской Национальной службой здравоохранения (NHS). Грузы будут отправлять из материковой области Шотландии Аргайл и Бьют на шотландские острова и другие отдаленные территории королевства.

Это один из трех совместных проектов NHS и Европейского космического агентства, на которые в сумме выделено $1,4 миллиона. Целью программы является использование космических технологий для нужд здравоохранения. Два другие проекта, получившие финансирование, - мобильные приложения для поддержки ментального здоровья молодых людей и для уязвимых групп населения, страдающих от бедности и одиночества.

Великобритания Шотландия Коронавирус

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