Оппозиция Молдавии начала сбор подписей за отставку президента

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Партия "Pro Moldova", за которой стоит беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, инициировала сбор подписей за отставку президента страны Игоря Додона.

Об этом заявил лидер партии, бывший председатель парламента Андриан Канду. Запущен сайт, на котором можно подписать петицию за отставку президента, активисты партии будут проводить сбор подписей по всей стране.

Канду заявил, что президент должен консолидировать политический класс и общество, а Додон "не уважает законы и граждан страны, он политически афилирован, раскалывает политический класс и общество".

Канду предъявил Додону целую серию обвинений, в том числе в коррумпированности, продвижении теневых интересов, приостановлении реформ, плохом управлении в период пандемии, международной изоляции и отказе от курса на европейскую интеграцию.

Бывший председатель парламента заявил, что Додон вносит раскол и конфронтацию, преподносит дурной пример всему обществу.