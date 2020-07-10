Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 11 августа

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Власти Финляндии продлили ограничения на пересечение границы с Россией до 11 августа, сообщается в твиттере посольства Финляндии в РФ.

Правительство Финляндии сегодня приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, т.е. границы с Россией, до 11 августа 2020 года. Данные меры принимаются в связи со сложившейся коронавирусной ситуацией. #Финляндия #Коронавирус



Фото: https://t.co/nJ1IIk9B7U pic.twitter.com/b4L6FQ1Jl4 — Finland in Moscow (@EmbFinMoscow) July 10, 2020

17 марта страны Евросоюза утвердили закрытие внешних границ из-за пандемии коронавируса.

С 20 марта Финляндия приостановила прием и обработку заявлений на визы и разрешения на пребывание по всему миру в связи с пандемией коронавируса.

4 апреля все визовые центры Финляндии в России были временно закрыты.