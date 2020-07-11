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Присяжные американского суда признали россиянина виновным

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Виновным признало жюри присяжных суда Северного округа Калифорнии российского гражданина Евгения Никулина.

Он обвиняется по 9 пунктам, связанным с кражей личных данных и проникновением в компьютерные сети с мошенническими целями.

Судья на процессе объявил, что приговор может быть вынесен 29 сентября.

Никулин был задержан по запросу Вашингтона в Чехии в 2016 году, в 2018 году экстрадирован в США. Свою вину по всем пунктам обвинения признал.

США Евгений Никулин

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