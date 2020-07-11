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Президент Абхазии подтвердил готовность республики к приему туристов из России

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Решение об открытии с 15 июля границы между Абхазией и Россией пока не принято, но абхазская сторона готова к приему организованных групп туристов, заявил президент республики Аслан Бжания.

Он заявил "Интерфаксу", что пока со стороны Москвы никаких решений по вопросу открытия абхазо-российской границы нет. Но Абхазия готова открыть границу с Россией с 15 июля для приема и размещения организованных групп туристов в определенных домах отдыха, у которых есть возможность оказания медпомощи.

Источник в правительстве РФ сообщил "Интерфаксу", что "данный вопрос будет обсуждаться оперативным штабом по предупреждению распространения COVID-19 под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой 13 -14 июля".

3 июля на пресс-конференции в "Интерфаксе" Бжания сообщил, что премьер-министру РФ Михаилу Мишустину было направлено письмо с предложением открыть с 15 июля границу для организованных групп туристов. Он отметил, что на въезжающих будут распространяться определённые требования - наличие медстраховки и паспорта COVID-19, а у принимающих учреждений должны быть необходимые лекарственные препараты и специальные средства.

Он отметил, что, если эпидемиологическая обстановка будет улучшаться, с 1 августа граница может быть открыта и для индивидуального туризма.

10 июля Росавиация начала переговоры с зарубежными странами о возобновлении полетов.

Абхазия Аслан Бжания

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