Советник Трампа обсудит в Париже внешнеполитические проблемы, включая Россию и Китай

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в понедельник, 13 июля, отбывает в Париж, чтобы обсудить с европейскими партнерами ряд внешнеполитических проблем, сообщил журналистам представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Уллиот.

"Посол О'Брайен с нетерпением ожидает проведения углубленных встреч в Париже на этой неделе со своими коллегами из Франции, Великобритании, Германии и Италии для решения целого ряда проблем национальной безопасности, включая Китай, 5G, Россию, Афганистан, Ближний Восток/Северную Африку и коронавирус - противостояние и восстановление", - сказал чиновник.

Как сообщает издание Politico, в центре внимания будут вопросы конкуренции Запада с Китаем в различных областях, включая сети 5G и цепочки поставок. США оказывают давление на Европу, добиваясь, чтобы она отказалась от использования оборудования китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, строящего в европейских странах сети формата 5G.

Наряду с этим стороны уделят внимание вопросам вывода американских войск из Германии, о чем ранее объявил президент Дональд Трамп, а также ситуации в Афганистане, отмечает Politico.