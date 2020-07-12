Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:12Заразились
на 11.07В России 720 547+6 611В мире 12 498 467+229 949

Советник Трампа обсудит в Париже внешнеполитические проблемы, включая Россию и Китай

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в понедельник, 13 июля, отбывает в Париж, чтобы обсудить с европейскими партнерами ряд внешнеполитических проблем, сообщил журналистам представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Уллиот.

"Посол О'Брайен с нетерпением ожидает проведения углубленных встреч в Париже на этой неделе со своими коллегами из Франции, Великобритании, Германии и Италии для решения целого ряда проблем национальной безопасности, включая Китай, 5G, Россию, Афганистан, Ближний Восток/Северную Африку и коронавирус - противостояние и восстановление", - сказал чиновник.

Как сообщает издание Politico, в центре внимания будут вопросы конкуренции Запада с Китаем в различных областях, включая сети 5G и цепочки поставок. США оказывают давление на Европу, добиваясь, чтобы она отказалась от использования оборудования китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, строящего в европейских странах сети формата 5G.

Наряду с этим стороны уделят внимание вопросам вывода американских войск из Германии, о чем ранее объявил президент Дональд Трамп, а также ситуации в Афганистане, отмечает Politico.

США РФ Китай

Новости

Трамп обещал бороться за Венесуэлу и Кубу

В Польше пройдет второй тур президентских выборов

Орбиту МКС откорректировали на 900 метров "вниз"

Орбиту МКС откорректировали на 900 метров "вниз"

Что произошло за день: суббота, 11 июля

Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

Трамп назвал своего экс-советника Стоуна мишенью "охоты на ведьм"

Российские истребители перехватили над Японским морем самолет-разведчик ВВС США

Более 70 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в США за сутки

Трамп назвал тему контроля над вооружениями важнейшей в отношениях США и России

Что случилось этой ночью: суббота, 11 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');