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Трамп впервые появился на публике в защитной маске

Трамп впервые появился на публике в защитной маске
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп при посещении Национального военно-медицинского центра в пригороде Вашингтона впервые после начала пандемии коронавируса надел защитную медицинскую маску, обратили внимание мировые СМИ.

"Я думаю, что когда вы находитесь в больнице, особенно в этой конкретной обстановке, когда вы разговариваете с большим количеством солдат, людей, которые в некоторых случаях только что были на операционном столе, считаю, что это отличная вещь - надевать маску", - сказал Трамп журналистам.

Ранее президент отказывался носить маску на публике, не принуждая к этому других. По его словам, что это - личный выбор каждого человека. В то же время, он говорил, что будет пользоваться маской в условиях, когда вокруг будет много людей, и соблюдать определенную дистанцию будет невозможно.

США Дональд Трамп

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