Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:16Заразились
на 15.07В России 746 369+6 422В мире 13 323 530+220 240

Еще на одном российском судне, стоящем в Пусане, произошла вспышка COVID-19

Еще на одном российском судне, стоящем в Пусане, произошла вспышка COVID-19
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Тесты трех членов экипажа российского судна, пришвартованного в порту южнокорейского города Пусан, показали положительный результат на COVID-19, сообщает Yonhap.

По данным представителей департамента здравоохранения Пусана, зараженные вирусом моряки находились на рыболовецком судне под российским флагом, которое вошло в порт Камчхон в Пусане в прошлом месяце.

На борту находится 29 членов экипажа. Сейчас они изолированы на судне. Результаты их тестов на COVID-19 будут объявлены в ближайшее время.

В связи с участившимися случаями обнаружения COVID-19 у членов иностранных экипажей Южная Корея проводит бортовые карантинные проверки иностранных судов, прибывающих из стран с высоким риском заражения коронавирусом.

Ранее на этой неделе COVID-19 был обнаружен у российского моряка, находившегося на борту рыболовного судна под флагом Тувалу, также стоящего в порту Пусана. Тесты остальных 43 членов экипажа показали отрицательный результат. Однако моряков проверят снова во время их двухнедельного карантина, который продлится до 28 июля.

В начале этой недели из больницы были выписаны российские моряки с рефрижераторного судна Ice stream. Судно зашло в Пусан в июне для прохождения ремонта. Впоследствии коронавирус выявили у 19 из 21 члена экипажа Ice stream.

Южная Корея Россия Пусан Коронавирус

Новости по теме

Новости

Хакеры взломали твиттер Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы и других знаменитостей

Хакеры взломали твиттер Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы и других знаменитостей

США обвинили ЧВК "Вагнер" во ввозе мин в Ливию в обход эмбарго ООН

Счет жены замглавы Минфина РФ Круглова в "Белгазпромбанке" арестован

Счет жены замглавы Минфина РФ Круглова в "Белгазпромбанке" арестован

США ввели санкции против компаний и лиц, связанных с Пригожиным

США не будут немедленно вводить новые санкции против "Северного потока 2"

США не будут немедленно вводить новые санкции против "Северного потока 2"

Что произошло за день: среда, 15 июля

Пандемия коронавируса

Белоруссия отменила требование о 14-дневном карантине для прибывающих в страну россиян

Белоруссия отменила требование о 14-дневном карантине для прибывающих в страну россиян

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану нет смысла начинать военный конфликт с Арменией

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану нет смысла начинать военный конфликт с Арменией

США ввели визовые ограничения для Huawei и других технологических компаний КНР

Штаб Бабарико подал жалобы в ЦИК Белоруссии и Верховный суд на отказ в регистрации

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');