Еще на одном российском судне, стоящем в Пусане, произошла вспышка COVID-19

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Тесты трех членов экипажа российского судна, пришвартованного в порту южнокорейского города Пусан, показали положительный результат на COVID-19, сообщает Yonhap.

По данным представителей департамента здравоохранения Пусана, зараженные вирусом моряки находились на рыболовецком судне под российским флагом, которое вошло в порт Камчхон в Пусане в прошлом месяце.

На борту находится 29 членов экипажа. Сейчас они изолированы на судне. Результаты их тестов на COVID-19 будут объявлены в ближайшее время.

В связи с участившимися случаями обнаружения COVID-19 у членов иностранных экипажей Южная Корея проводит бортовые карантинные проверки иностранных судов, прибывающих из стран с высоким риском заражения коронавирусом.

Ранее на этой неделе COVID-19 был обнаружен у российского моряка, находившегося на борту рыболовного судна под флагом Тувалу, также стоящего в порту Пусана. Тесты остальных 43 членов экипажа показали отрицательный результат. Однако моряков проверят снова во время их двухнедельного карантина, который продлится до 28 июля.

В начале этой недели из больницы были выписаны российские моряки с рефрижераторного судна Ice stream. Судно зашло в Пусан в июне для прохождения ремонта. Впоследствии коронавирус выявили у 19 из 21 члена экипажа Ice stream.