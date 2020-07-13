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Внук Элвиса Пресли умер в возрасте 27 лет

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Калифорнии 12 июля умер внук Элвиса Пресли Бенджамен Кио, сообщил изданию TMZ менеджер Лизы Мари Пресли, дочери "короля рок-н-ролла". Источники TMZ в правоохранительных органах причиной смерти назвали суицид.

Бенджамену Кио было 27 лет. Он сын Лизы Мари от первого брака. О нем мало что известно, кроме того, что он был музыкантом, в 2009 году заключил контракт со студией звукозаписи на $5 млн, а также что он был очень похож на знаменитого деда.

У Лизы Мари Пресли остались трое детей: старшая дочь, актриса Райли Кио и 11-летние девочки-двойняшки от четвертого брака.

США Калифорния Элвис Пресли Лиза Мари Пресли Бенджамен Кио

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