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Умерла единственная дочь Элвиса Пресли

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В США в возрасте 54 лет умерла единственная дочь и наследница Элвиса Пресли - Лиза Мари Пресли. Как сообщает АР, об этом журналистам сообщила ее мать Присцилла, не уточнив причину смерти.

"С тяжестью на сердце должна поделиться с вами ужасной новостью: моя прекрасная дочь Лиза Мари нас оставила", - заявила Присцилла и попросила общественность не беспокоить семью в этой тяжелой ситуации.

По сведениям источников издания TMZ, утром в четверг домочадцы дочери Элвиса обнаружили ее в бессознательном состоянии и вызвали скорую. Ее доставили в одну из больниц Лос-Анджелеса, врачи которой через несколько часов констатировали ее смерть. TMZ называет причиной смерти остановку сердца.

Лиза Мари Пресли не только была очень внешне похожа на отца, но и попыталась пойти по его стопам, писала и исполняла музыку. Она записала три альбома, родила четверых детей (сын покончил с собой в июле 2020 года в возрасте 27 лет), четыре раза выходила замуж. Среди ее избранников были Майкл Джексон и Николас Кейдж. В четверг в ожидании скорой массаж сердца ей делал ее бывший первый муж Дэнни Кио.

10 января Лиза Мари и Присцилла Пресли присутствовали на церемонии вручения "Золотых глобусов", где награду за лучшую мужскую роль в фильме База Лурмана получил Остин Батлер, сыгравший Элвиса.

Хроника 05 января 2019 года – 13 января 2023 годаУмершие знаменитости
Элвис Пресли США Лос-Анджелес Присцилла Пресли
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