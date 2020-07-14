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Меркель в "баварском Версале" провела переговоры с возможным преемником

Меркель в "баварском Версале" провела переговоры с возможным преемником
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер
Фото: Reuters

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник посещает дворец Херренкимзе в Баварии, куда ее пригласил премьер этой федеральной земли Маркус Зёдер.

Немецкие СМИ называют Зёдера "кронпринцем" и считают, что он может подумывать о выдвижении кандидатуры на должность канцлера ФРГ.

Приезд Меркель и Зёдера на остров транслировали в прямом эфире немецкие телеканалы - политики подъехали ко дворцу в конной повозке, они оба были в "коронавирусных" масках - канцлер в черной, а Зёдер - в бело-голубой - в цвета баварского флага. После совместного фотографирования политики удалились на заседание баварского правительства - именно на это мероприятие Зёдер пригласил Меркель.

Немецкие СМИ оценили это летнее мероприятие однозначно, таблоид Bild сформулировал его основную, по мнению редакции, идею в заголовке: "Визит Меркель к кронпринцу Зёдеру во дворец Кимзе: вопрос о кандидатуре канцлера решится уже во вторник?"

"Зёдер прощупывает почву", считают авторы заметки в газете Sueddeutsche Zeitung. Для мероприятия во вторник можно было бы выбрать любое другое место - земельную канцелярию в Мюнхене, замок Нойшванштайн или родной город Зёдера Нюрнберг.

"Но в этот вторник Зёдер приглашает Меркель в Херренкимзе, что однозначно дает возможность двойного толкования: речь идет о месте в Баварии, где в 1948 году конституционное собрание заложило фундамент основного закона. В Херренкимзе будет продемонстрировано желание быть охарактеризованным не только как баварец, но и как гражданин республики", - пишет издание.

С кандидатом от партии Христианский Союз Меркель пока не определилась, пока официально претендентов три - консервативный политик Фридрих Мерц, депутат бундестага Норберт Рёттген и премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, все они - члены ХДС, баварцев среди них нет. Зёдер ранее уклончиво отвечал на вопросы, говоря, что его место - в Баварии.

Херренкимзе - это один из проектов короля Людвига Баварского, прославившегося своей экстравагантностью, дружбой с композитором Рихардом Вагнером и "сказочным" замком Нойшванштайн. Дворец, который во вторник посещает Меркель, расположен на острове Херренинзель озера Кимзее, это очень живописное место с красивым парком и фонтанами – планируя проект дворца, Людвиг ориентировался на Версаль, постройка получилась парадной и пышной.

Маркус Зёдер Ангела Меркель Германия Бавария Херренкимзе

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