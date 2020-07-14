Меркель отказалась подтверждать предположение о ее преемнике из Баварии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась комментировать информацию о том, что баварский премьер Маркус Зёдер может стать ее преемником, но похвалила его за работу в Баварии.

"Вы знаете, что я не буду выдвигаться на должность канцлера на следующих выборах. С этим связан тот факт, что в вопросе обсуждений того, кто будет моим преемником, я особенно сдержанна. Поэтому я ничего не буду комментировать, могу только сказать - у Баварии хороший премьер-министр, он пригласил меня сегодня, больше вы ничего на этот счет не услышите", - заявила Меркель во вторник по итогам совместной пресс-конференции с Зёдером.

Во вторник Меркель по приглашению Зёдера посетила дворец Херренкимзе. Немецкие СМИ заговорили о том, что баварский премьер, возможно, метит на пост преемника канцлера, а действующий канцлер может его в этом поддержать.

Херренкимзе - это один из проектов короля Людвига Баварского, прославившегося своей экстравагантностью, дружбой с композитором Рихардом Вагнером и "сказочным" замком Нойшванштайн. Дворец, который во вторник посещает Меркель, расположен на острове Херренинзель озера Кимзее, это очень живописное место с красивым парком и фонтанами.

Планируя проект дворца, Людвиг ориентировался на Версаль, постройка получилась парадной и пышной. В 1948 году на территории Херренкимзе конституционное собрание ФРГ заложило базу будущего основного закона страны.