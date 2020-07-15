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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:34Заразились
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Филиппины привлекли полицию для отправки инфицированных COVID-19 в карантинные центры

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Правительство Филиппин поручило полиции отправлять в карантинные центры тех зараженных коронавирусом, кто не может изолироваться дома или не хочет этого делать, сообщает в среду издание Bangkok Post.

Этот шаг уже вызвал критику наблюдателей, опасающихся нарушения прав человека.

"Мы предпочли бы, чтобы лица с бессимптомным течением болезни или с ее слабыми симптомами добровольно препоручили себя (властям - ИФ) и отправились в центры изоляции", - сказал представитель президента Филиппин Гарри Роке.

"Это оплачиваемый отпуск в здании с кондиционированием. Речь не идет о том, будто они отправляются... в тюрьмы", - пояснил он.

Накануне глава МВД Филиппин Эдуардо Ано объявил, что полиция будет искать инфицированных коронавирусом. Он также пригрозил тюремным заключением тем, кто скрывает факт заражения вирусом.

В среду один из заместителей главы полиции Гильермо Элеасар разъяснил, что полиция будет задействована лишь в крайних случаях и что силы правопорядка будут действовать лишь вместе с местными оперативными группами, возглавляемыми сотрудниками органов здравоохранения. "Мы не будут сами стучаться в двери домов", - сказал он.

В начале июня власти Филиппин приступили к постепенной отмене в столице страны Маниле режима изоляции, который считался одним из самых длительных в мире. Тем не менее, хотя Манила и такие крупные города, как Себу и Замоанга, поддерживали режим изоляции, большинство провинций Филиппин, особенно в центре страны, к тому моменту отменили почти все ограничения.

Однако, отмечает Bangkok Post, затем на Филиппинах продолжилось распространение коронавируса. Сейчас в стране выявлены 57 545 случаев заболевания, 1 603 человека скончались.

Хроника коронавируса. Июль.

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