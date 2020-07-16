Ереван заявил о попытке азербайджанских военных проникнуть на территорию Армении

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Азербайджанские военные пытались осуществить диверсионное проникновение на территорию Армении, сообщает пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян.

"Ночью в 03:40 армянские военнослужащие заметили движение противника. Перейдя к круговой обороне, армянские подразделения пресекли попытку диверсионного проникновения противника. После ожесточенных боев противник, понеся потери, был отброшен", - написала Степанян на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, в 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать приграничные села Айгепар и Мовсес из минометов и гаубиц Д-30.

"Огонь в настоящее время продолжается", - отметила Степанян.

Обострение на границе Армении и Азербайджана

Начавшиеся 12 июля боевые столкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались три дня в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалась спокойной.

По информации азербайджанской стороны, погибли 11 азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о четырех погибших и десяти раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. В частности, президент Армении Армен Саркисян ранее в среду назвал действия Азербайджана "откровенной попыткой военной агрессии".

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

В среду ситуация на границе была спокойной.