Что случилось этой ночью: пятница, 17 июля

Погибший на Донбассе гражданин Эстонии, 2,5 года колонии охранннику детского сада в Нарьян-Маре, "супер-пупер" гиперзвуковая ракета США

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Натурализовавшийся гражданин Эстонии погиб на войне в Донбассе. По некоторым данным, именно он был военным медиком, убитым при эвакуации командира. Погибший получил гражданство Эстонии в 2016 году в порядке натурализации.

- Охранника детсада в Нарьян-Маре посадили на 2,5 года по делу об убийстве мальчика. Его признали в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Судом с подсудимого также в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере по 600 тыс. рублей каждому.

- Пентагон раскрыл некоторые детали о "супер-пупер гиперзвуковой ракете", о которой рассказывал ранее Трамп. По словам чиновника из минобороны США, скорость ракеты превысила в 17 раз скорость звука.

- Военным удалось потушить пожар на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего. На ликвидацию возгорания ушло четыре дня.