Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 590 тысячам

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 589 211 человек, увеличившись за сутки на 5 087 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Сутками ранее этот показатель составлял 5 496 человек.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывается 13 767 548 инфицированных СOVID-19, прирост заболевших за минувшие сутки составил 212 701 против 231 317 сутками ранее, излечились 7,68 млн человек.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах выявлено 3 576 156 заболевших (рост за сутки - 78 309), скончались 138 358 человек, (рост за сутки - 951), излечились более 1 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 012 151 человека, (рост за сутки - 45 403), умерли 76 688 (рост за сутки - 1 322), вылечились почти 1,4 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число инфицированных выросло с 968 857 до 1 003 832 при 25 602 летальных исходах и 612,8 тыс. выздоровевших.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 45 204 человека, заразились 294 116 человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 76. В США на 1 млн населения скончались 426 человека, в Бразилии - 361, в Индии - 18, в Великобритании - 664.