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British Airways полностью откажется от Boeing 747 на 4 года раньше срока из-за COVID-19

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - British Airways, входящая в авиагруппу International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), откажется от всех широкофюзеляжных самолетов Boeing 747-400 на четыре года раньше, чем планировалось, из-за падения спроса на авиаперевозки в условиях пандемии.

"С большим сожалением мы подтверждаем, что предлагаем немедленно вывести из эксплуатации весь наш флот 747", - приводит MarketWatch слова представителя компании.

Пандемия коронавируса

В авиакомпании также отметили, что самолеты этой модели вряд ли "когда-либо еще будут осуществлять коммерческие полеты для British Airways из-за спада перевозок".

Перевозчик получил первые Boeing 747-400 в июле 1989, он является крупнейшим операторов этих самолетов. В авиапарке British Airways насчитывается 31 самолет этой модели.

Ранее авиакомпания планировала вывести Boeing 747-400 из эксплуатации к 2024 году и заменить их 787 Dreamliner производства Boeing Co. или Airbus A350.

Глава IAG Уилли Уолш заявлял, что British Airways "борется за выживание". В мае IAG сообщила, что не ожидает восстановления пассажирского спроса до уровней 2019 года раньше 2023 года.

Акции IAG в пятницу дешевеют на 1,8%.

Хроника 27 января – 17 июля 2020 годаЭкономический кризис
British Airways International Consolidated Airlines Group Коронавирус Boeing 747-400

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