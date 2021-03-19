British Airways задумалась о продаже штаб-квартиры в Лондоне

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания British Airways рассматривает возможность продажи штаб-квартиры в Лондоне, поскольку вынужденный перевод на удаленную работу части сотрудни ков показал, что перевозчику не нужно такое большое офисное пространство. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо директора по персоналу Стюарта Кеннеди.

Продажа офиса может положительно сказаться на финансовом состоянии компании, пострадавшей в период пандемии. Здание Waterside было построено в 1998 году и оценивалось в 200 млн фунтов стерлингов. Сейчас перевозчик нанял специализированную в сфере недвижимости компанию, чтобы оценить целесообразность продажи здания.

Как сообщил Кеннеди, British Airways оценивает возможность совмещения элементов удаленной работы с работой из офиса и плаинрует выяснить мнение сотрудников по этому вопросу.

Авиакомпания сняла с эксплуатации старые самолеты и сократила тысячи рабочих мест в попытке справиться с трудностями, вызванными запретом на перемещение в связи с пандемией. Представитель British Airways сообщил, что компания реструктурировала бизнес, чтобы выйти из кризиса, и подтвердил, что авиаперевозчик рассматривает вопрос о необходимости наличия такого большого офисного здания.

Переход на удаленную работу уже вынудил ряд крупнейших британских компаний пересмотреть вопрос относительно офисных зданий. Так, банк Lloyds сообщил, что сократит офисное пространство на 20% в течение трех лет, тогда как HSBC намерен уменьшить его на 40%.