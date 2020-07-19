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Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие в Южной Каролине

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Популярный американский рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, проведет свое первое мероприятие своей президентской кампании в Южной Каролине, сообщает Politico со ссылкой на документ кампании.

Выборы в США - 2020

Мероприятие пройдет в городе Норт-Чарлстон в Exquis Event Center. Попасть туда смогут только зарегистрированные участники. Все присутствующие будут обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Канье Уэст объявил о о намерении баллотироваться в президенты США 4 июля. Он много лет открыто поддерживал Трампа. При этом он не скрывал, что обдумывает возможность выдвижения собственной кандидатуры на выборах, но до недавних пор говорил, что это будет не в 2020 году.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

США Канье Уэст

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