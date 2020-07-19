В СМИ появилась информация о возможной связи австрийца с российской разведкой

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Заместитель главы технологической компании Wirecard, гражданин Австрии Ян Марсалек, подозреваемый в хищении миллиардов евро и предположительно связанный с российской разведкой, мог бежать в Белоруссию через Эстонию, сообщила в воскресенье эстонская газета Postimees.

По ее данным, глава Wirecard Маркус Браун был арестован после того, как в июне выяснилось, что на счетах компании не хватает 1,9 млрд евро. Марсалека в последний раз коллеги видели в Мюнхене 18 июня, когда было приостановлено его членство в совете директоров, отмечает издание.

Как пишет газета, коллеги Марсалека сообщили, что, по его словам, он отправляется искать потерянные деньги на Филиппинах, где они должны были быть на счетах в местных банках. Четыре дня спустя был выдан ордер на арест Марсалека, и он был уволен из компании.

В свою очередь, Financial Times сообщает, что в филиппинском пограничном регистре есть записи о прибытии Марсалека и его отбытии в Китай, но они, вероятно, подделаны - в указанный день не было такого рейса в КНР, как указано в письме. Кроме того, по данным издания, Марсалек неоднократно хвастался в прошлом, что связан с спецслужбами и имеет несколько паспортов.

Согласно данным немецкой деловой газеты Handelsblatt, Марсалек на вопрос знакомого сказал, что находится все еще в "политически стабильной обстановке" и "не волнуйся, здесь у власти те же самые люди находятся последние 25 лет". Как отмечается в сообщении газеты, таких стран в мире немного, и самая близкая из них - Белоруссия, президентом которой с 1994 года остается Александр Лукашенко.

По итогам расследования Der Spiegel, Bellingcat, The Insider и информационного бюллетеня США McClatchy Report было установлено, что Марсалек прибыл в Минск на частном самолете в первые минуты 19 июня и, по имеющимся данным, с тех пор не покидал страну.

Авторы расследования считают, что, вероятно, речь идет о частном самолете Embraer 650 Legacy из Таллинна, который прилетел сюда из австрийского города Клагенфурт. Ему, вероятно, пришлось лететь, например, рейсом из Мюнхена во Франкфурт и оттуда в Таллинн.

Согласно данным пограничного контроля, полученным Der Spiegel, Bellingcat, The Insider и McClatchy Report, Марсалек уже много лет находится в центре внимания российской разведки, которая следит за его путешествиями. В общей сложности он побывал в России более 60 раз за последние десять лет.

Согласно расследованию изданий, в последний раз Марсалек посетил Россию с австрийским паспортом в 2017 году, когда его, очевидно, задержали на границе на полдня. Также в расследовании отмечается, что помимо шести австрийских паспортов, он, насколько известно, использовал паспорта трех не установленных стран, один из которых был дипломатическим.

Активы Wirecard в 2018 году превысили 5,8 миллиарда евро, а прибыль - почти 350 миллионов евро. Эти цифры были поставлены под сомнение аудиторами. В компании работало более 5000 человек, и она была включена в индекс DAX, который объединяет 30 крупнейших компаний на Франкфуртской фондовой бирже.