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Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Бабарико начал давать показания

Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Бабарико начал давать показания
Виктор Бабарико
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Задержанный месяц назад экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал давать показания, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"И этот (Бабарико - ИФ) уже зарыдал, когда не зарегистрировали (кандидатом в президенты - ИФ), зарыдал и начал показания давать", - заявил Лукашенко 16 июля на встрече с активом Витебской области.

Видеофрагмент встречи показал в воскресенье телеканал "Беларусь 1".

Лукашенко утверждает, что в деле Белгазпромбанка "нет никакого политического заказа, нет никакого страха и опасности, но вор должен сидеть тюрьме, ко всем одинаковое отношение". "Узником совести из них никто не станет, эти сидельцы, их там уже под 30 человек", - сказал Лукашенко, добавив, что все фигуранты дела дают показания.

Белоруссия Александр Лукашенко

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