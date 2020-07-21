Ракета SpaceX вывела на орбиту южнокорейский военный спутник

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Тяжелая американская ракета Falcon 9 во вторник по московскому времени вывела на орбиту военный спутник связи Южной Кореи ANASIS-II (KMilSatCom 1), сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Ракета-носитель Falcon 9 со спутником стартовала с мыса Канаверал в 17:30 понедельника по местному времени (0:30 вторника по Москве).

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая уже использовалась для запуска нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции, через восемь с половиной минут после старта совершила управляемую посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions в Атлантике.