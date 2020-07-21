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Первая ступень ракеты Falcon 9 приземлилась на плавучую платформу

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Первая многоразовая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей во вторник с военным спутником связи Южной Кореи ANASIS-II (KMilSatCom 1), совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Посадка на автоматической плавучей платформе Just Read the Instructions, находившейся в Атлантике, была произошла через 8 минут 31 секунду после старта ракеты примерно в 630 километрах от космодрома.

Спутник ANASIS-II отправлен в космос ракетой-носителем Falcon 9 с мыса Канаверал во Флориде в в 17:30 понедельника по местному времени (0:30 вторника по Москве). Он должен выйти на орбиту через 32 минуты после старта ракеты.

Запуск был назначен на 14 июля, но его пришлось отложить для дополнительной проверки техники и из-за непогоды.

Запуск планировалось провести еще 14 июля, однако он откладывался для дополнительной проверки техники и из-за непогоды.

Секретный спутник ANASIS-II, разработанный компанией Airbus Defense and Space во Франции, позволит Вооруженным силам Южной Кореи заменить используемые ими зарубежные и гражданские спутники связи. Он обеспечит южнокорейским военным закрытую связь в широком диапазоне.

Его выведут на эллиптическую орбиту, а затем он на собственной тяге выйдет на круговую геостационарную орбиту высотой 36 тысяч километров.

космос Falcon 9 SpaceX

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