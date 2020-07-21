Что случилось этой ночью: вторник, 21 июля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Минобороны РФ объявило о готовности вакцины против коронавируса. Все добровольцы, участвовавшие в испытании, приобрели иммунитет и чувствовали себя нормально. Пока неизвестно, когда вакцину запустят в производство.

– На саммите ЕС достигли соглашения по антикризисному плану и бюджету. Европейские лидеры договаривались о плане восстановления экономики в ближайшие несколько лет. Саммит рисковал поставить рекорд продолжительности.

– Четверых фигурантов дела завода "Амурсталь" оставили под арестом. Фигурантов подозревают в использовании "серых схем". Одна из владельцев завода была женой арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

– На следующих выборах почти треть россиян предпочла бы голосовать через интернет. Большая часть желающих оказалась в возрастной группе 25-34 года. Менее одного процента хотят голосовать по почте.

– Сенаторы США представили резолюцию против возвращения России в G8. Авторы резолюции обвиняют Россию в злонамеренных действиях против Украины и США. Сенаторы захотели принять резолюцию после попыток президента Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7.