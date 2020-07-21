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На следующих выборах почти треть россиян предпочла бы голосовать через интернет

На следующих выборах почти треть россиян предпочла бы голосовать через интернет
Сенсорное устройство для голосования (архив)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Почти каждый третий россиянин, имеющий право голоса (30%), на следующих выборах проголосовал бы через интернет в случае официального предложения выбрать способ волеизъявления, свидетельствуют данные опроса в рамках совместного исследования ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры.

Опрос показал, что наибольшее предпочтение такой способ голосования встретил бы у респондентов в возрасте 25-34 лет (46%).

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Среди преимуществ электронного голосования, согласно исследованию, респонденты называют отсутствие необходимости выходить из дома, быстроту и удобство.

По данным опроса, 42% россиян хорошо знают, что у жителей Москвы и Нижнего Новгорода была возможность голосовать через интернет на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, столько же респондентов слышали об этом, но без подробностей, ничего об этом не знали 16% участников опроса.

В то же время две трети россиян (65%) предпочли бы проголосовать бумажным бюллетенем. Среди респондентов в возрасте 60 лет и старше на традиционном способе голосования остановилось бы подавляющее большинство (82%).

Голосование по почте, согласно исследованию, выбрал бы 1% россиян.

Всероссийский инициативный опрос в рамках совместного исследования был проведен 9 июля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

голосование ЦИК

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