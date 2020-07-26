Во вмешательство РФ в референдум по Brexit поверили 49% британцев

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - 49% британских избирателей считают, что Россия пыталась повлиять на ход референдума 2016 года по выходу Великобритании из ЕС, сообщает The Guardian со ссылкой на данные соцопроса, проведенного компанией Opinium.

В то же время 23% респондентов придерживаются противоположного мнения.

Что касается последних всеобщих выборов в Великобритании 2019 года, то 47% опрошенных также думают о вмешательстве России, а 24% вероятность этого отрицают.

Кроме референдума 2016 года и выборов 2019 года, авторы опроса спрашивали мнение респондентов по поводу всеобщих выборов 2015 и 2017 годов, а также референдума 2014 года о независимости Шотландии. The Guardian указывают, что в каждом из этих случаев число респондентов, кто склонен думать о российском вмешательстве, превышает число не верящих во вмешательство.

Комитет по разведке парламента Великобритании на прошлой неделе обнародовал доклад о роли российского влияния на страну, публикация которого откладывалась Лондоном более полугода. При этом авторы полагают, что нашли вызывающие у них доверие сообщения о попытках российского влияния на референдум о независимости Шотландии в 2014 году.

Однако, согласно документу, определить, насколько эффективными оказались попытки российской стороны оказать влияние на избирателей во время референдума по выходу Великобритании из ЕС в 2016 году, будет практически невозможно.

Власти РФ неоднократно выступали с заявлениями о том, что Москва не вмешивается во внутренние дела Великобритании, в частности, в процессы, связанные с выборами и референдумами.