РФ направила ноту протеста в Госдеп из-за нападения на российских журналистов в США

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту протеста, в которой требует провести тщательное расследование по факту нападения на журналистов Первого канала в Портленде, в штате Орегон.

"По данному возмутительному факту в Госдепартамент направлена нота протеста", - заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его данным, "корреспондент Юлия Ольховская и оператор Вячеслав Архипов подверглись недопустимому обращению со стороны местных полицейских".

"Работники прессы громко и ясно себя идентифицировали, предъявляли документы пресс-карты и не оказывали никакого сопротивления", - подчеркнул дипломат.

"Мы оперативно связались с россиянами. Состояние их здоровья не вызывает беспокойства, медицинская помощь им не требуется. Рекомендовали им держаться от противоборствующих сторон на безопасном расстоянии", - сказал Антонов, отвечая на вопрос СМИ. Текст его ответа размещен на странице дипмиссии в фейсбуке.

Посол подчеркнул, что российская сторона будет добиваться того, чтобы этот инцидент был учтен правозащитниками, следящими за нарушениями прав журналистов в США.

Ранее об этом происшествии сообщила в среду пресс-служба Первого канала. "Группа Юлии Ольховской оказалась на пути у людей в камуфляже, которые выбежали из зала суда, когда обстановка на улице накалилась", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

"Ольховскую сильно толкнули, на оператора напали с дубинками. Камеру разбили, у журналистов ушибы и царапины", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что оба сотрудника канала имели при себе пресс-карты. Журналисты находились у местного суда, где снимали репортаж о беспорядках.