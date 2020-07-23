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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:13Заразились
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В ООН призвали ввести базовый доход для самых бедных из-за COVID-19

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Срочное введение временного базового дохода для самых нуждающихся людей в развивающихся странах мира поможет, среди прочего, замедлить рост числа случаев заражения COVID-19, говорится в докладе Программы развития ООН, опубликованном на ее сайте в четверг.

"Беспрецедентные времена требуют беспрецедентных социальных и экономических мер. Введение временного базового дохода для самых бедных людей в мире является одним из вариантов", - заявил администратор программы Ахим Штайнер.

Авторы доклада считают, что такая мера даст возможность почти трем миллиардам людей покупать еду и оплачивать расходы на здравоохранение и образование. Финансирование этой меры оценивается в $199 млрд в месяц, речь идет о 132 развивающихся странах.

Они отмечают, что помощь и планы восстановления экономик в мире после пандемии не могут быть предусмотрены только для крупных рынков и бизнеса. В то же время, базовый доход позволит правительствам развивающихся стран предоставить людям финансовую поддержку, чтобы они могли продолжить соблюдать изоляцию.

Эта мера также призвана помочь местным экономикам стран, сохранить на плаву малый бизнес в них и замедлить распространение коронавируса, отмечают авторы доклада.

Хроника 27 января – 23 июля 2020 годаЭкономический кризис
ООН Ахим Штайнер Коронавирус

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