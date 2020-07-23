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Twitter сообщил о рекордном росте активных пользователей в апреле-июне

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале Twitter получил чистый убыток, сократил выручку, но отчитался о рекордном росте "монетизируемых ежедневно активных пользователей" - на 34% в годовом выражении, до 186 млн человек. Аналитики ожидали прироста аудитории до 172,4 млн.

Прирост активных пользователей оказался максимальным с того момента, как компания начала отчитываться об этом показателе, отметили в Twitter.

Чистый убыток в отчетный период составил $1,23 млрд, или $1,56 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $1,12 млрд, или $1,43 на акцию, годом ранее.

Убыток в компании связали с созданием резерва по отложенному налоговому активу в $1,1 млрд. Годом ранее компания получила налоговые льготы, когда перенесла интеллектуальную собственность в Ирландию. Скорректированный убыток составил $1,39 в расчете на акцию по сравнению с прибылью в размере $1,58 на акцию годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали нулевой убыток.

Квартальная выручка Twitter сократилась на 19%, до $683,4 млн с $841,38 млн. Аналитики прогнозировали снижение показателя до $701,6 млн. В США выручка упала на 20%, до $365 млн, в остальном мире - на 18%, до $319 млн.

Квартальная выручка от рекламы уменьшилась на 23% и составила $562 млн.

После публикации отчета котировки акций Twitter растут на 5,5% на предварительных торгах в четверг. Капитализация компании с начала года увеличилась на 15,3%, до $29 млрд.

Twitter США Ирландия коронавирус

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