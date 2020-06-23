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Twitter не удалил твит Трампа, который признал оскорбительным

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Twitter вновь уличил президента США Дональда Трампа в нарушении правил пользования платформой, указав на то, что содержание его твита о намерениях протестующих установить в Вашингтоне "автономную зону" содержит оскорбительные высказывания.

"Этот твит нарушает пункт правил об оскорбительном поведении. В то же время в Twitter сочли, что будет в интересах общественности, если этот твит останется доступным", - сообщили в компании

Ранее во вторник президент Трамп написал, что любая попытка установления в Вашингтоне так называемой "автономной зоны" как в Сиэттле столкнется с серьезным противодействием.

"Никакой автономной зоны в Вашингтоне не будет, пока я ваш президент. Если они только попытаются, они столкнутся с серьезной силой", - написал Трамп.

Эти высказывания Трампа прозвучали после того, как во время беспорядков в ночь на вторник протестующие в Вашингтоне попытались опрокинуть с постамента статую президента Эндрю Джексона, установленную на площади Лафайет близ Белого дома. При этом на одной из сторон монумента они написали сокращение BHAZ (англ.: Black House Autonomous Zone - Автономная зона Черного дома). При этом протестующие прибегли к игре перифразу, имея в виду Белый дом.

В мае Twitter присвоил двум сообщениям Трампа маркировку, которая указывала на то, что эти "твиты" могут содержать недостоверную информацию.

Twitter Дональд Трамп

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