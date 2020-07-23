Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что разговор носил конструктивный и содержательный характер. Президенты обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и акцентировали востребованность коллективных усилий по поддержанию глобального режима ядерного нераспространения.

Путин и Трамп отметили важное значение российской инициативы о проведении саммита стран–постоянных членов СБ ООН по широкому кругу проблем международной безопасности.

Лидеры РФ и США подтвердили актуальность двусторонних консультаций по тематике договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Не осталась в стороне и тема пандемии коронавируса. Президенты дали позитивную оценку сотрудничеству в борьбе с распространением COVID-19.

Ранее Путин и Трамп общались по телефону 1 июня. Тогда они обсудили ситуацию с COVID-19, а также запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon, проведение саммита G7, а также ситуацию на нефтяном рынке.

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