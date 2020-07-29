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Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным "сговор" Москвы с талибами

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что никогда не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным сообщений о том, что Россия якобы предлагала движению "Талибан" (запрещено в РФ) вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане.

Он уточнил, что в телефонном разговоре с Путиным 23 июля речь шла о других темах. При этом Трамп упомянул, что "этот вопрос, как говорили многие люди, является фейковыми новостями". Также, по словам американского лидера, Россия не хочет быть втянутой в конфликт в Афганистане, поскольку, как утверждает президент США, война в Афганистане привела СССР к "банкротству".

Говоря о недавнем телефонном разговоре с Путиным, Трамп отметил, что речь шла о контроле над ядерными вооружениями. Президент подчеркнул, что "в терминах реального мира эта проблема куда значительнее, чем глобальное потепление". Также в этом контексте Трамп посетовал, что американская разведка слишком сильно концентрируется на России, но пренебрегает Китаем.

Трамп и Путин провели телефонный разговор 23 июля. В Белом доме сообщали, что лидеры США и РФ, в частности, обсудили тему борьбы против пандемии коронавируса COVID-19. Впоследствии Трамп назвал этот разговор "очень продуктивным".

"Сговор" Москвы с талибами

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала бойцам движения "Талибан" вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это якобы происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что в ведомстве начато расследование в отношении утечек информации, связанной с Россией и талибами. В администрации Соединенных Штатов неоднократно сообщали, что пока нет единого мнения о том, следует ли верить информации про РФ и талибов.

Сообщения о выплатах Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти утверждения являются ложью", - заявлял Песков журналистам.

Дональд Трамп США Владимир Путин Талибан Афганистан

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