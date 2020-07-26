Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
на 25.07В России 806 720+5 871В мире 15 792 390+281 233

Число инфицированных COVI9-19 в мире с начала пандемии превысило 16 млн

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - По состоянию на 04:00 по московскому времени воскресенья с начала пандемии COVI9-19 во всем мире зафиксировано 16 189 617 случаев заражения коронавирусом, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, число жертв инфекции достигло 647 597, излечились почти 10 млн.

Уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 83,1.

Новости

SpaceX предпримет 31 июля новую попытку запуска спутников Starlink

SpaceX предпримет 31 июля новую попытку запуска спутников Starlink

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало уверен в опасности пребывания в стране

Что произошло за день: суббота, 25 июля

Турция сочла враждебной реакцию Греции на молитву в храме Святой Софии

Сингапурец признался в работе на китайскую разведку в США

В соцсетях в Бразилии заблокировали 16 человек из окружения Болсонару

Что случилось этой ночью: суббота, 25 июля

Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться

Израиль сообщил об авиаударе по Сирии

Израиль сообщил об авиаударе по Сирии

Причиной сбоя сервисов спортивной электроники Garmin назвали взлом

Причиной сбоя сервисов спортивной электроники Garmin назвали взлом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');