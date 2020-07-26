Число инфицированных COVI9-19 в мире с начала пандемии превысило 16 млн

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - По состоянию на 04:00 по московскому времени воскресенья с начала пандемии COVI9-19 во всем мире зафиксировано 16 189 617 случаев заражения коронавирусом, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, число жертв инфекции достигло 647 597, излечились почти 10 млн.

Уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 83,1.