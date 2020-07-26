В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.

"Водитель машины задержан. Ведется расследование хода происшествия и причин, следствием занимается группа уголовной полиции. В настоящее время нет указаний на политический или религиозный мотив", - говорится в их сообщении в твиттере.

#Update

Der Fahrer des Unfall-PKW wurde festgenommen. Die Ermittlungen zu Unfallhergang und -ursache laufen. Unsere #Kripo der Direktion 2 hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit gibt es keinerlei Anhaltspunkte für eine politische oder religiöse Motivation.

^yt https://t.co/Iljrjuln9l — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2020

Отмечается, что ЧП случилось в районе Шарлоттенбург, из семерых пострадавших трое были госпитализированы.