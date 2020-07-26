На пешеходов в Берлине наехал автомобиль с эстонскими номерами

На месте ЧП в Берлине Фото: Reuters

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль, который в воскресенье в Берлине врезался в группу людей на большой скорости близ столичного зоопарка, имел эстонские номерные знаки.

Как сообщил портал телерадиовещания ERR Uudised, со ссылкой на спасательные службы Берлина и СМИ Германии, пять человек в ДТП получили тяжелые травмы. Один из пешеходов оказался под автомобилем, и спасателям пришлось реанимировать его на месте аварии. Место происшествия было оцеплено полицией.

Наезд совершил 24-летний водитель машины марки Mercedes. Он был задержан на месте происшествия. Его автомобиль обыскали на предмет возможного наличия взрывчатки.

Причины происшествия выясняются. По словам представителя полиции, пока нет оснований говорить о том, что наезд был совершен специально по политическим или религиозным мотивам.

По предварительным данным, машину, ехавшую с высокой скоростью, занесло на повороте.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что в результате наезда автомобиля на группу людей в Берлине пострадали семь человек.