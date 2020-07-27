В Донбассе вводятся дополнительные меры контроля режима перемирия

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Министерстве обороны Украины заявляют, что полный и всеобъемлющий режим прекращения огня в Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, которые зафиксированы с участием представителей ОБСЕ.

"Вооруженные силы Украины будут придерживаться достигнутых политических договоренностей, и будут действовать в соответствии с международными миротворческими практиками", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Минобороны в воскресенье вечером.

Договоренности о всеобъемлющем режиме прекращения огня в Донбассе с 27 июня стали одной из тем телефонного разговора, который президент Украины Владимир Зеленский провел в воскресенье с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский и Путин согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня в Донбассе, отмечается в сообщении.

"Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию на заседании Группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта", - сообщает в свою очередь пресс-служба Кремля.

На прошедшем в среду заседании контактной группы по Донбассу стороны согласовали комплекс дополнительных мер по контролю перемирия, вступающих в силу с 00:01 27 июля, которые, в частности, включают в себя запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп и запрет на ведение огня, в том числе снайперского.

Самопровозглашенная Луганская народная республика готова к реализации дополнительных мер по соблюдению перемирия в Донбассе, заявил начальник управления военного ведомства ЛНР Ян Лещенко.

"С 00:01 27 июля 2020 года Народная милиция Луганской народной республики готова к выполнению условий дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня", - сказал Лещенко журналистам в воскресенье.

Он уточнил, что в Управлении Народной милиции ЛНР издан приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему.

"В приказе отражены все согласованные дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня, которых непреклонно добивались представители республики", - подчеркнул Лещенко.

О том, что военнослужащим самопровозглашенной Донецкой народной республики запретили использовать любое вооружение с 00:01 27 июня, заявили в воскресенье и в управлении Народной милиции ДНР.

Тем временем украинские военные сообщили, что создали в Донбассе дополнительные резервы на случай нарушения договоренностей о перемирии.

"На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Прежде всего, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации. В то же время, не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН", - говорится в информации, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

"При этом Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании Объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы", - подчеркивают в пресс-центре.

Также с целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ, говорится в сообщении.